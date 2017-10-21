Музыкальный папа

Говорят, учителем может называться не тот, кто таковым себя считает, а тот, кого ученики называют своим учителем. Яков Флиер был не только виртуозным пианистом, но и великим педагогом. 21 октября исполняется 105 лет со дня его рождения.

Ученик великого Игумнова, Яков Флиев был выдающимся исполнителем. Публика и критики называли его «рыцарем романтического фортепиано». Его исполнительская манера восхищала – яркий артистизм, властная манера высказывания, глубокие интерпретации.

Но в 38 лет пианистическую карьеру пришлось прервать из-за болезни руки. Всю свою любовь к сцене Яков Флиер переносит на учеников. Он сам называет себя «музыкальным папой». Среди его воспитанников – Родион Щедрин, Лев Власенко, Михаил Плетнев – цвет русской исполнительской школы.

Яков Флиер в каждом ученике видел индивидуальные особенности и их раскрывал. Тонкий психолог, он находил подход к любому студенту.