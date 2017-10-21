Он придумал бибоп

«Изобретатель трубы знал, что есть вещи, которые на этом инструменте реализовать нельзя, но он забыл сказать об этом Диззи…» – сказал как-то Бенни Картер об игре великого джазового трубача Диззи Гиллеспи. 21 октября исполняется 100 лет со дня его рождения.

Он виртуозно играл на трубе и превосходно импровизировал. Прожив 75 лет, успел невероятно много. Вместе с саксофонистом Чарли Паркером в 40-е годы производит революцию в джазе, создавая новый стиль – бибоп; записывает сотни эпохальных пьес и альбомов, которые входят в золотой фонд джаза; создаёт несколько малых составов и биг-бэндов, каждого из них достаточно для увековечивания памяти.

В течение многих десятилетий Гиллеспи олицетворяет собирательный образ «головокружительного» джазмена. Он недосягаем как виртуоз и оказывает влияние на многих молодых музыкантов.

Гиллеспи удалось завоевать признание как шоумену. Он был одним из мастеров скэта, то есть вокально-слогового пения, законодателем новой сценической моды (экстравагантные костюмы и головные уборы пришли на смену фракам, типичным для эпохи свинга), остроумным конферансье и часто шокировал общественность своими выходками.