JazzPeople – джазовое событие осени

Все лучшее в джазе! С 26 по 29 октября у москвичей появится возможность в этом убедиться, посетив одно из самых увлекательных джазовых событий осени — фестиваль JazzPeople. На 4 вечера двери для гостей откроют два лучших московских джаз-клуба Игоря Бутмана и Алексея Козлова. Любителей джаза ожидают выступления 16 ярких джазовых бэндов, каждый из которых исполняет музыку самых различных джазовых стилей - от традиционного свинга и бибопа до блюза и soul-музыки, латиноамериканского джаза и современного fusion.

В прямом эфире радио «Орфей» джазовый продюсер Виктор Радзиевский и композитор, пианист Дмитрий Илугдин расскажут о концертах фестиваля. 24 октября в 16.00.