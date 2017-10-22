"Сто лет в музыке. Отражение": фестиваль ArsLonga

XVII международный музыкальный фестиваль ArsLonga проходит в Москве. Программа фестиваля носит подзаголовок «Сто лет в музыке. Отражение» и посвящена произведениям, созданным в период с 1917 по 2017 гг. Впервые в рамках фестиваля состоится цикл творческих встреч publictalk-формата «Открытый класс», на которых выступят известные артисты, общественные деятели, журналисты. Традиционно, совместно с артистическим центром YAMAHA пройдут мастер-классы известных профессоров ‑ Александра Гиндина, Дмитрия Башкирова, Северина фон Эккардштайна.

Обо всех интересных проектах фестиваля в прямом эфире радио «Орфей» расскажет его художественный руководитель Иван Рудин. 23 октября в 16.00.