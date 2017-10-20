Флейтист-романтик

Немецкий флейтист-виртуоз, яркий представитель немецкой романтической школы Антон Бернгард Фюрстенау, пожалуй, самый знаменитый композитор-флейтист. 20 октября исполняется 225 лет со дня его рождения.

Фюрстенау – автор множества произведений для флейты, среди них «Блестящее рондо» для двух флейт и фортепиано, этюды, концертные пьесы, дуэты, трио и многое другое. Творчество композитора находилось под сильным влиянием близкого друга и кумира – Карла Марии фон Вебера, который иногда помогал в аранжировке произведений. Кроме того, с 1820 года и до конца жизни Фюрстенау был первым флейтистом в королевском оркестре Дрездена, которым дирижировал Вебер.

Фюрстенау написал несколько статей о музыкальных стилях и учебные пособия для флейты. Среди них «Искусство игры на флейте» (1844) со множеством методических указаний об игре на классических флейтах немецких и венских моделей.