Новые одёжки старых кукол

«Старинная музыка, которая входит в популярный "детский" репертуар сегодня и которую играют в ДМШ, в свое время звучала не так, как мы привыкли. Инструменты, приемы игры, высота строя, даже само слушание музыки – все выглядело несколько иначе» - говорит Ольга Мартынова – автор цикла воскресных концертов для детей «Новые одёжки старых кукол».

Детям, которые учатся в музыкальных школах, будут особенно интересны эти концерты, ведь репертуар им очень знаком, но при этом он предстанет в неожиданном облике. Юные музыканты познакомятся с такими удивительными инструментами, как клавесин, хаммерклавир и орган.

Об увлекательной программе для детей, где юные слушатели смогут близко познакомиться с музыкой старинных эпох, расскажут клавесинистка и автор проекта Ольга Мартынова и преподаватель барочной скрипки Московской консерватории Марина Катаржнова. Эфир 22 октября в 16.00.