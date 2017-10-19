Пламень и нега Востока

Масштабная выставка, посвященная «турецкому стилю» (тюркери) в русском искусстве открылась в Хлебном доме музея-заповедника «Царицыно». В экспозиции представлены более 500 редких экспонатов из 25 собраний ведущих российских музеев, библиотек и частных коллекций. Значительная часть произведений демонстрируется впервые.

Тема выставки «Пламень и нега Востока» имеет непосредственное отношение к Царицыну. Об этом в прямом эфире радио «Орфей» расскажет Инесса Ракунова ‑ руководитель концертного направления музея «Царицыно». Эфир 20 октября в 16.00.