Рахманинов духовен во всём своём творчестве

Кастальский и Рахманинов... Два современника, оба москвичи, оба выпускники Московской консерватории. Что еще общего между ними общего? Разбираемся вместе с профессором Московской консерватории и дирижером Камерного мужского хора «Кастальский» Алексеем Рудневским.

Алексей РУДНЕВСКИЙ: «Общение Кастальского и Рахманинова было чрезвычайно плодотворным. И если Кастальского можно считать родоначальником нового направления в русской церковной музыке, то „Всенощное бдение“ Рахманинова — вершина не только этого направления, но и всей русской церковной музыки».

Алексей Рудневский в гостях у радио "Орфей". Эфир 19 октября, в 16:00 (мск).

Проследить музыкальную общность двух композиторов можно на концерте Московского камерного мужского хора «Кастальский» и пианиста Андрея Писарева 20 октября в Рахманиновском зале Московской консерватории. В программе сочинения Кастальского и Рахманинова.