"В гостях у звуков": новый концертный сезон в Центральной музыкальной школе

Центральная музыкальная школа планирует насыщенный концертный сезон. Концерты пройдут в 4 концертных залах, каждый из которых предназначен для мероприятий разных форматов и тематики. Слушатели смогут посетить концерты не только учащихся школы, но и таких признанных именитых музыкантов, как Иван Рудин и Вадим Руденко, Лукас Генюшас и Айлен Притчин, Екатерина Мечетина и Денис Мацуев, Борис Андрианов и Борис Березовский. Уже 25 ноября в Концертном зале выступит лауреат международных конкурсов, обладатель специального приза конкурса имени Чайковского Гайк Казазян, а 30 ноября свою программу представит лауреат международных конкурсов известный пианист Алексей Володин.

О новом сезоне, самых интересных проектах рассказывает директор Центральной музыкальной школы Владимир Валерьевич Пясецкий. Эфир 17 октября в 16.00.