Непревзойдённый Отелло

«Тенор ди форца» — так называли голос Марио Дель Монако в Италии. 16 октября — день памяти певца, 35 лет со дня смерти.

Один из самых известных, самых выдающихся певцов XX века Дель Монако был, своего рода, символом оперного искусства послевоенных десятилетий. В Советском Союзе его имя воистину легендарно: он первый певец мирового класса, приехавший в нашу страну на гастроли после десятилетий изоляции. Две спетые им в Большом театре партии — Хозе в «Кармен» и Канио в «Паяцах» — показывают советской публике уровень вокальной культуры, характерной для ведущих мировых сцен, особенности артистической игры, оперной эстетики, что тогда царила на западных сценах.

Мировая слава приходит к певцу в первые послевоенные годы, когда он становится частым и желанным гостем не только ведущих итальянских, но и европейских и американских оперных театров. Он становится образцом современного исполнителя: все тенора соревнуются с Дель Монако, его пытаются превзойти, его успех не даёт покоя многим на протяжении десятилетий. Ослепительная карьера внезапно прервалась в 1967-м, когда певец попадает в автокатастрофу. Но он находит в себе силы вернуться на сцену и выступает до 1975-го, причём поздние записи свидетельствуют о неиссякаемой мощи голоса и драматического таланта.

Голос Дель Монако, бесспорно, феноменален: подлинно драматический тенор — мощный, яркий, насыщенный, огромного диапазона. В дополнение к этому певец обладал исключительными актёрскими талантами. Вершинным созданием Дель Монако по праву считается партия-роль Отелло из одноименной оперы Верди (её он исполнял более четырёхсот раз на разных театральных сценах и в кино). Кроме того, в историю оперного искусства вошли его Радамес, Манрико, Эрнани, Альваро, Каварадосси, Калаф, Туридду, Андре Шенье и многие другие партии итальянского классического репертуара.