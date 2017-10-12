Программа "Бал" приглашает на концерт

Все знают сказку о Золушке. Она известна нам с самого детства. Но где и когда возникла эта история? Существует более 400 вариантов сказки. Сюжет Золушки есть почти в каждой культуре мира. А самое старое упоминание найдено на Египетских папирусах!

Почему именно Золушка следит за очагом, едет в тыкве, какая роль у доброй феи и откуда хрустальные башмачки? Секретов у этой сказки – тысячи! Радио «Орфей» начинает сценическое воплощение программы «Бал». Первый концерт расскажет о многочисленных тайнах одной из самых знаменитых сказок мира.

Известную музыку на тему Золушки исполнит Большой концертный оркестр имени Силантьева. А музыковед Ирина Кленская и историк Алексей Пензенский раскроют секреты сказки.

Концерт состоится в Соборной палате, 10 ноября, в 19:00.

Билеты: http://www.rusconcert.net/events/cinderella.htm