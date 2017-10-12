Малоизвестный выдающийся англичанин

«Мы должны слушать симфонию так, как если бы принимали участие в её создании», - говорил автор девяти симфоний, один из крупнейших композиторов первой половины XX века Ральф Воан-Уильямс. 12 октября исполняется 145 лет со дня его рождения.

Имя этого английского композитора до сих пор малоизвестно российскому слушателю. А между тем, Воан-Уильямс был одним из крупнейших фигур так называемого «Английского музыкального ренессанса». Его творчество сыграло важную роль в возрождении интереса к британской академической музыке. В своём творчестве он вдохновлялся традициями английских мастеров XVI―XVII веков и народной музыкой.

Наследие композитора весьма обширно: шесть опер, три балета, девять симфоний, кантаты и оратории, сочинения для фортепиано, органа и камерных ансамблей, обработки народных песен и многие другие произведения. В некоторых симфонических произведениях Воана-Уильямса воплотил эпизоды истории английского народа, воссоздал реалистические картины жизни современной Англии.