Библия виолончелиста от Александра Князева

Считается, что авангард возник в начале 20 века. Докажем, что это не так. Допустим, Бах. Куда уж классичнее? А любил экспериментировать. Самые удачные опыты становились настоящими сокровищами в музыке. К примеру, шесть сюит для виолончели соло.

Бах смело обращался не только с нотами, но и с возможностями инструментов. Так, чтобы сыграть пятую сюиту, одну из струн надо настроить на тон ниже, а шестую сюиту композитор вообще написал для пятиструнного инструмента. Одним словом – играть сочинения Баха задача не из лёгких.

Тем интереснее покорять музыку Баха. Многие выдающиеся виолончелисты исполняли цикл из шести сюит: Ростропович, Казальс, Шафран, Васильева. Сюиты исполняют даже на других инструментах: маримбе и саксофоне.

И при этом есть занятный факт: услышать все сюиты вместе удаётся не всем. На одном концерте произведения исполняют очень редко. А вот гостям вечера Александра Князева сильно повезёт – виртуоз исполнит все шесть сюит. Концерт состоится в Большом зале Консерватории Чайковского, во вторник, 17 октября, в 19:00.

О шести виолончельных сюитах Баха мы поговорим с Александром Князевым в прямом эфире "Орфея" в это воскресенье, 15 октября, в 16:00.

Бах. Сюита для виолончели соло No. 5 до минор, BWV 1012: II. Allemande. Исполняет – Александр Князев:





