Музыкальная драма "Пер Гюнт" в Большом зале Московской консерватории

19 октября Симфонический оркестр радио «Орфей» под руководством Сергея Кондрашева, сопрано Ольга Ионова и популярный актёр театра и кино Андрей Чернышов представят музыкальную драму «Пер Гюнт» в Большом зале Московской консерватории.

Декорации спектакля заменит видео-арт искусство. Это мостик, который соединит прошедшее время с настоящим. Яркие, сочные тона сменяется черно- белым экраном, объемное видение происходящего, ожившие фигуры и персонажи произведут необыкновенное, фантастическое и даже демоническое впечатление!

В исполнении Андрея Чернышова Пер Гюнт становится современным, пронзительным и многоликим персонажем. Зритель ему отчаянно сочувствует и нещадно «отправляет к тролям»!

Арии Сольвейг исполнит обладательница красивейшего сопрано Ольга Ионова, жемчужное украшение премьерного спектакля.

Музыку Грига исполняет оркестр радио «Орфей», художественный руководитель и главный дирижер Сергей Кондрашев. Это яркий, талантливый музыкант нашего времени. Сыграть «Пер Гюнта» было давней мечтой маэстро, поэтому музыка здесь звучит особенно выразительно и вдохновенно.

Режиссер симфонической пьесы Никита Дмитриевский: «Я пытаюсь показать Время наиболее яркими красками, потому что время - это наиболее широкий спектр всего, я забираю наиболее яркие эмоции и идеи из литературы. Я подбираю звуки, которые ассоциируются у людей с определенными чувствами…»

Сергей Кондрашев и Никита Дмитриевский расскажут в предстоящем концерте 13 октября в 16.00 в прямом эфире радио «Орфей».