Шедевры Чайковского и Стравинского в исполнении Дмитрия Ситковецкого

Скрипичные шедевры Чайковского и Стравинского прозвучат 25 октября в Большом зале консерватории в исполнении блистательного музыканта — скрипача и дирижёра Дмитрия Ситковецкого. Представитель выдающейся музыкальной династии, артист унаследовал от своего отца, скрипача Юлиана Ситковецкого и матери — пианистки Беллы Давидович — самые лучшие качества: виртуозность, высочайшую исполнительскую культуру, сценическое обаяние.

В предстоящем концерте Дмитрий Ситковецкий выступит в ансамбле с Концертным симфоническим оркестром Московской консерватории под управлением заслуженного артиста России Анатолия Левина.

11 октября в 16.00 в прямом эфире радио «Орфей» о предстоящем концерте расскажет доктор искусствоведения, профессор Евгения Кривицкая.