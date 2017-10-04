«Listen,Vote,Win!»

Услышать современную музыку, почувствовать себя в роли члена жюри и проголосовать за понравившуюся композицию можно на сайте rostrumplus.net. Там в свободном доступе выложены композиции, которые звучали в мае на состязании «Международная трибуна композиторов» в Палермо. В этом году в Интернет-проекте «Listen,Vote,Win!» представлены 58 произведений со всего мира. Участники из России: Денис Писаревский с пьесой «déjà vu» для симфонического оркестра и солирующего терменвокса и Сергей Стройкин с Четырьмя сценами на стихи Самюэла Беккета. Оба музыканта – победители Конкурса молодых композиторов на радио «Орфей». Прослушивание и голосование открыто до 15 октября.