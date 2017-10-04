Музыкальный рецепт от "Моцарт-Эффект"

«Музыкальный рецепт от Моцарт-Эффект» - о детской студии в прямом эфире радио «Орфей» расскажет художественный руководитель – детский режиссер, педагог музыкальной студии Марина Устинская.

Студия "Моцарт-эффект" - это музыкальная культура для детей. Каждое занятие дети играют на детских музыкальных инструментах, танцуют, поют и рисуют под живые звуки скрипки, флейты, виолончели, кларнета, и других музыкальных инструментов из большого мира классической музыки и мелодий, а также иллюстрируют детские музыкальные сказки.

На всех занятиях звучит живая классическая музыка. Для этого приглашаются музыканты, солисты ведущих оркестров Москвы.

Музыка на занятиях - это не просто фон, а специально приготовленная подборка мелодий из шедевров классической музыки.

Эфир 6 октября в 16.00.