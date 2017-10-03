Грани дарования

Мы уже познакомили вас с экспертным заключением доктора искусствоведения С.И. Савенко о сочинении Мосолова "Симфоническая поэма". Светлана Ильинична послушала диски с другими произведениями композитора и написала на них профессиональную рецензию.

Проект Радио «Орфей» «Возрождаем наследие русских композиторов» продолжается созданием монографического двойного компакт-диска, посвященного произведениям А.В. Мосолова (1900–1973) – одного из самых ярких и талантливых отечественных художников первой половины ХХ столетия. Творчество Мосолова нуждается именно в возрождении, ибо судьба композитора сложилась драматически, и его наиболее интересные сочинения оказались практически забытыми. Начав свой путь в русле авангарда 1920-х годов, Мосолов нашел признание на родине и за рубежом, однако к началу 1930-х годов был практически вытеснен из общественно-музыкальной жизни в результате агрессивной политики Российской ассоциации пролетарских музыкантов. В 1937 году Мосолов был репрессирован по политической статье 58-10, и только благодаря заступничеству своих учителей – Мясковского и Глиэра, а также стечению обстоятельств был освобожден в 1938. В оставшиеся десятилетия свой жизни Мосолов находился в тени, и об истинном масштабе его раннего творчества зачастую не подозревали даже коллеги. Интерес к творчеству Мосолова возник после его смерти, когда были исполнены, изданы и записаны его некоторые сочинения («Завод», Концерт для фортепиано с оркестром, фортепианные сонаты), а также издан сборник статей о его творчестве (ред.-сост. и автор И. А. Барсова). Тем не менее, в наследии Мосолова еще много белых пятен, и записи, сделанные в рамках вышеупомянутого проекта радио «Орфей», а также грядущие концертные исполнения, несомненно, будут способствовать формированию целостного представления о творчестве выдающегося композитора.

Содержание двойного диска отражает важнейшие жанровые сферы наследия Мосолова.

Особенно ценно то, что содержание двойного диска отражает важнейшие жанровые сферы наследия Мосолова. Первый диск посвящен оркестровым сочинениям и вокально-инструментальной Симфонической поэме – сочинению, которое никогда не звучало (рукопись хранилась в архиве Радиокомитета). Это настоящее открытие, которое представлено в очень убедительном исполнении Нижегородского камерного хора и Симфонического оркестра радио «Орфей» (дирижер Сергей Кондрашев). Вместе с «Заводом» и симфонической картиной «Тракторная колонна прибывает в деревню» Симфоническая поэма создает убедительный портрет творчества Мосолова рубежа 1920 – 30-х годов, сформировавшегося под знаком «музыки машин», урбанистической, индустриальной темы (не случайно «лейтмотив Завода» присутствует во всех трех сочинениях). Второй диск в значительной части связан с национальной темой – прежде всего, восточной. Для Мосолова традиционное музыкальное искусство Востока и, в частности, Средней Азии представляло большой творческий интерес, причем не только в связи с «социальным заказом». Так, он ввел подлинную туркменскую мелодию в одну из своих фортепианных сонат, а в 1930-е, как демонстрирует диск, сделал ряд обработок для голоса с оркестром и создал на фольклорном материале сюиты инструментальных пьес.

Таким образом, содержание двух компакт-дисков тщательно продумано, они удачно дополняют друг друга, представляя разные грани дарования Мосолова. В исполнительском отношении они безупречны, равно как и с точки зрения качества записи – это особенно важно, поскольку речь идет о практически неизвестных сочинениях.

В заключение остается пожелать коллективу проекта «Возрождаем наследие русских композиторов» дальнейших успехов и новых открытий раритетов отечественной музыкальной культуры.

С.И. Савенко доктор искусствоведения, профессор ведущий научный сотрудник сектора истории музыки Государственного института искусствознания, профессор кафедры современной музыки Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского



