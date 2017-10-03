Концерт Кристофа Барати и Николая Луганского

Грани дарования

Мы уже познакомили вас с экспертным заключением доктора искусствоведения С.И. Савенко о сочинении Мосолова "Симфоническая поэма". Светлана Ильинична послушала диски с другими произведениями композитора и написала на них профессиональную рецензию. 

Проект Радио «Орфей» «Возрождаем наследие русских композиторов» продолжается созданием монографического двойного компакт-диска, посвященного произведениям А.В. Мосолова (1900–1973) – одного из самых ярких и талантливых отечественных художников первой половины ХХ столетия. Творчество Мосолова нуждается именно в возрождении, ибо судьба композитора сложилась драматически, и его наиболее интересные сочинения оказались практически забытыми. Начав свой путь в русле авангарда 1920-х годов, Мосолов нашел признание на родине и за рубежом, однако к началу 1930-х годов был практически вытеснен из общественно-музыкальной жизни в результате агрессивной политики Российской ассоциации пролетарских музыкантов. В 1937 году Мосолов был репрессирован по политической статье 58-10, и только благодаря заступничеству своих учителей – Мясковского и Глиэра, а также стечению обстоятельств был освобожден в 1938. В оставшиеся десятилетия свой жизни Мосолов находился в тени, и об истинном масштабе его раннего творчества зачастую не подозревали даже коллеги. Интерес к творчеству Мосолова возник после его смерти, когда были исполнены, изданы и записаны его некоторые сочинения («Завод», Концерт для фортепиано с оркестром, фортепианные сонаты), а также издан сборник статей о его творчестве (ред.-сост. и автор И. А. Барсова). Тем не менее, в наследии Мосолова еще много белых пятен, и записи, сделанные в рамках вышеупомянутого проекта радио «Орфей», а также грядущие концертные исполнения, несомненно, будут способствовать формированию целостного представления о творчестве выдающегося композитора.

Содержание двойного диска отражает важнейшие жанровые сферы наследия Мосолова.

Особенно ценно то, что содержание двойного диска отражает важнейшие жанровые сферы наследия Мосолова. Первый диск посвящен оркестровым сочинениям и вокально-инструментальной Симфонической поэме – сочинению, которое никогда не звучало (рукопись хранилась в архиве Радиокомитета). Это настоящее открытие, которое представлено в очень убедительном исполнении Нижегородского камерного хора и Симфонического оркестра радио «Орфей» (дирижер Сергей Кондрашев). Вместе с «Заводом» и симфонической картиной «Тракторная колонна прибывает в деревню» Симфоническая поэма создает убедительный портрет творчества Мосолова рубежа 1920 – 30-х годов, сформировавшегося под знаком «музыки машин», урбанистической, индустриальной темы (не случайно «лейтмотив Завода» присутствует во всех трех сочинениях). Второй диск в значительной части связан с национальной темой – прежде всего, восточной. Для Мосолова традиционное музыкальное искусство Востока и, в частности, Средней Азии представляло большой творческий интерес, причем не только в связи с «социальным заказом». Так, он ввел подлинную туркменскую мелодию в одну из своих фортепианных сонат, а в 1930-е, как демонстрирует диск, сделал ряд обработок для голоса с оркестром и создал на фольклорном материале сюиты инструментальных пьес.

Таким образом, содержание двух компакт-дисков тщательно продумано, они удачно дополняют друг друга, представляя разные грани дарования Мосолова. В исполнительском отношении они безупречны, равно как и с точки зрения качества записи – это особенно важно, поскольку речь идет о практически неизвестных сочинениях.

В заключение остается пожелать коллективу проекта «Возрождаем наследие русских композиторов» дальнейших успехов и новых открытий раритетов отечественной музыкальной культуры.

С.И. Савенко

доктор искусствоведения, профессор

ведущий научный сотрудник сектора истории музыки Государственного института искусствознания,

профессор кафедры современной музыки Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского 


 

 

 

 

 

Вернуться к списку новостей

kamburova.theatre.ru
musicum
stanmus.ru