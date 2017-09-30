«Рио-Рита» времён Мосолова

Отгремел знаменитый мосоловский «Завод», с огромным успехом состоялась премьера Симфонической поэмы — 27 сентября в Большом зале Московской консерватории прошёл концерт «Неизвестный Мосолов». А сегодня мы предлагаем послушать уникальные записи с пластинок, которые крутили на патефонах в 30-х годах прошлого века, во времена молодости Александра Васильевича.

Слушатель нашей радиостанции Геннадий Гордеев, который и поделился с «Орфеем» фонограммами, рассказывает:

«В 30-годах ХХ века московской фабрикой „Канцпром“ выпускался вот такой солидный „Альбом Грам-Пластинок“, в котором было 20 страниц-конвертов для 10-дюймовых дисков на 78 об/мин. Полностью заполненный фолиант позволял хранить почти 120 минут музыкальных записей и весил около 5 килограммов!»





Альбом из архива Заслуженной артистки РСФСР Нины Петровны Разумовой

Альбом из архива Заслуженной артистки РСФСР Нины Петровны Разумовой

Альбом из архива Заслуженной артистки РСФСР Нины Петровны Разумовой





«Аргентина» (уан-степ). Оркестр Марка Вебера

«Рио-Рита». Оркестр под управлением Марка Вебера

«К тебе мой друг». Исполняет Кэто Джапаридзе

«Я помню вальса звук прелестный». Исполняет Кэто Джапаридзе

Франц Шуберт. «Серенада». Исполняет Николай Рогатин

Антон Рубинштейн. «Персидская песня». Исполняет Николай Рогатин

«Уан-степ». Оркестр под управлением Джеральдо

«Брызги шампанского». Оркестр под управлением Люиси

«Быстрый танец». Оркестр под управлением Александра Цфасмана

«Тирольский вальс». Оркестр под управлением Александра Цфасмана

Редакция радио «Орфей» благодарит Геннадия Гордеева за предоставленные материалы.