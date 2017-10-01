Немец, влюблённый в Россию

Всемирно известный немецкий режиссер, последователь театральных традиций Станиславского – Петер Штайн исповедует довольно редкий для сегодняшней оперной режиссуры принцип: не отступать от намерений композитора. 1 октября выдающемуся мастеру исполняется 80 лет.

Петер Штайн давно известен любовью ко всему русскому. Он родился в семье инженера, участвовавшего в строительстве завода в Советском Союзе. В юности зачитывался книгами Константина Станиславского. Первая его постановка в России – «Вишневый сад» – стала признанием в любви к Антону Чехову и всему русскому драматическому театру.

Петер Штайн работает в Москве с начала 90-х годов, ставя спектакли в Театре Российской армии, «Et Cetera», музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко. Режиссер не раз признавался в любви к русским артистам: «Мне нравится с ними работать, я очень люблю русских артистов. И это нормально, потому что наши театры — немецкий и русский — наши актерские школы в своих традициях близки друг другу. Русские артисты меня совершенно убеждают в том, как они проживают свои роли, именно проживают, а не играют. Они в состоянии не просто родить эмоцию, но обладают способностью её развить, сделать более глубокой, яркой, выразительной».

Штайн убежден, что игра артиста — это основа спектакля, что актер — центр «театральной вселенной».