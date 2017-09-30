Пение мира

«Музыка — это пение мира о самом себе…» – говорит Валентин Сильвестров.

Украинский композитор Валентин Сильвестров – один из самых своеобразных современных художников. О его музыке всегда спорят, но одновременно следят с неизменным интересом. 30 сентября Валентину Сильвестрову исполняется 80 лет.

Один из идейных патриархов авангарда, Валентин Васильевич в 60-е годы входил в группу «Киевский авангард», чья деятельность противоречила официальной культурной политике. В 1961-м году он написал свои первые додекафонные произведения, а затем его исключили из Союза композиторов Украины.

Но тогда же – в 60-ые годы – Сильвестров получил признание за рубежом: 1967-ом был удостоен американской международной премии имени Кусевицкого (до него лауреатами этой премии становились лишь два советских композитора – Сергей Прокофьев и Дмитрий Шостакович), а в 1970-м году – Валентина Сильвестрова наградили премией международного конкурса Gaudeamus (Нидерланды).

Сегодня музыка Сильвестрова постоянно звучит на международных фестивалях, его произведения исполняют Гидон Кремер, Алексей Любимов, Александр Рудин и многие другие знаменитые исполнители. Произведения композитора издают многие престижные западные издательства, в том числе "Беляев-Петерс".