«От Чайковского до Queen»

«От Чайковского до Queen» — под таким девизом начнётся новый сезон Симфонического оркестра Москвы «Русская филармония». Первый концерт пройдёт 7 октября в Московском Доме музыки. В программе произведения Рахманинова, Моцарта, Гершвина, а также песни «Pink Floyd», «Kiss» и «Metallica». Главный дирижёр оркестра Дмитрий Юровский сегодня рассказал о том, как коллектив настраивается на новый музыкальный год:

Дмирий ЮРОВСКИЙ: «Мы сейчас находимся в самом пекле этого процесса, когда уже начались репетиции, когда все вышли из состояния «лета», и переходят в состояние «осень». Мне кажется, что любой музыкант должен владеть любым стилем. Без этого существовать невозможно. Потому что, если будем заботиться только об одной части публики, у нас развития не будет, к нам будут ходить одни и те же. Нам, конечно, очень приятно видеть каждого человека, который повторно приходит на концерт, но хочется же видеть и новую аудиторию».

В этом году будут организованы спецпроекты с известным дирижёром Фабио Мастранджело, официальным двойником Майкла Джексона, а также концерт с Сарой Брайтман. Оркестр впервые сыграет «Симфонические танцы» Рахманинова и пригласит новых солистов.