II Национальная оперная премия "Онегин" соберет звёзд мировой оперы

Звёзды международной оперной сцены соберутся в Санкт-Петербурге в конце октября. Хосе Кура, Анна Самуил, Василий Герелло, Алексей Татаринцев выйдут на сцену Александринского театра 29 октября, в рамках гала-концерта II Национальной оперной премии "Онегин". Фантастический эффект присутствия плеяды оперных звезд на одной сцене будет усилен появлением оперной певицы Инвы Мула, легендарного "голоса" Дивы Плавалагуны из фильма "Пятый элемент" Люка Бессона.

Премия, учрежденная в прошлом году благодаря идейному вдохновителю, заслуженному артисту России Игорю Тарасову и народному артисту РСФСР Сергею Лейферкусу, оказалась сенсационной и прогремела на всю Россию, составив специализированную оперную альтернативу театральной премии "Золотая Маска" и объединив номинантов из 25 оперных театров из Красноярска, Екатеринбурга, Москвы, Уфы и Санкт-Петербурга.

Знаменитая оперная певица Ирина Долженко и продюсер, певец Игорь Тарасов расскажут о номинантах премии, круглых столах, мастер-классах, гала-концерте и других мероприятиях в прямом эфире радио «Орфей» 26 сентября в 16.00.