Почти детективная история

Уникальная запись оказалась в редакции радио «Орфей» — это сделанная в конце прошлого века любительская видеосъёмка одноактной оперы Александра Мосолова «Герой». Оркестр театра «Композитор», дирижёр — Владимир Понькин.

Оперу «Герой» Александр Мосолов написал в 1928 году по заказу фестиваля камерной оперы в Баден-Бадене. Но премьера тогда так и не состоялась. Говорят, что «Героя» исполнили в том же году во Франкфурте-на-Майне. Но подтверждений нет.

Вот что в интервью журналу «Этажи» рассказала музыковед Инна Алексеевна Барсова, долгие годы, занимавшаяся исследованием творчества Мосолова: «После окончания консерватории, Александр (Мосолов) снимал квартиру с кем-то из композиторов, свои рукописи он держал в большом жёлтом чемодане. И в один прекрасный день в квартиру пробрался вор и украл большой жёлтый чемодан с рукописями».

Партитуру «Героя» Александр Васильевич хранил в том самом украденном жёлтом чемодане.

Долгие годы судьба рукописи была не известна. Следы её совершенно случайно в конце 70-х годов прошлого века отыскала Инна Барсова. Ноты нашлись в Вене, в библиотеке «Универсального издательства».

Есть предположение, что Александр Мосолов сам «украл» свой чемодан, чтобы сохранить свои сочинения, переслав их за границу.

На видео несколько коротких фрагментов из оперы «Герой».