Неизвестный Мосолов. Факты. Выпуск третий

Предлагаем вашему вниманию заключительный третий выпуск фактов из удивительной жизни композитора Александра Мосолова. А также напоминаем, что уже послезавтра, 27 сентября, пройдет наш концерт "Неизвестный Мосолов" в Большом зале Московской консерватории.

18. В 1934 году Мосолов отправляется в командировку в… ГУЛАГ, для работы над музыкой к фильму «Заключенные». Более двух недель прожил композитор в Медвежьегорске – бывшем лагере на берегу Онежского озера, заключенные которого

пилили лес для Беломорканала.

19. Неординарность Мосолова, его яркость вызывали не только зависть коллег из противоположного стана, но и пристальное внимание компетентных органов. В 1936 году за скандал и появление в общественном месте в нетрезвом состоянии Мосолова

исключили из Союза композиторов. Но потом восстановили.

20. Четвёртого ноября 1937 года Александра Мосолова, работавшего над оперой «Туркменская песня о Сталине», арестовали. По 58-й статье пункт 10 («Контрреволюционная пропаганда») композитору дали восемь лет и отправили отбывать срок в Волглаге, который находился в Рыбинске Ярославской области.

21. Отбывая наказание в Волглаге, Александр Мосолов задумал сочинить концерт для арфы в трех частях. Он хотел написать эту музыку для Веры Дуловой – своей хорошей знакомой и прекрасной арфистки. Она была одной из тех, кто не отрекся от

арестованного композитора.

22. За Мосолова, отбывающего срок в Волглаге, вступились Мясковский и Глиэр. В марте 1938 года они обращаются к Михаилу Калинину с просьбой о пересмотре дела Мосолова, говоря о нём как о большом даровании, оказавшемся за колючей проволокой либо из-за судебной ошибки, либо по причине клеветы.

23. В августе 1938-го, через десять месяцев после ареста, Мосолова освобождают. И до 4-го ноября 1942-го года запрещают жить в Москве, Ленинграде и Киеве.

24. Пройдя через круги лагерного ада, Мосолов сполна испытал на себе все перипетии эпохи, начало которой казалось ему таким многообещающим. После пережитого он стал уже совсем другим человеком, надломленным, лишенным возможности писать любимую музыку. Единственное, что ему позволили – собирать фольклор.

25. В конце жизни Мосолов задумывает написать оперу "Что делать?" по роману Чернышевского. Однако этот замысел воплотить не удалось. Умер Мосолов 11 июля 1973 года в Москве. Похоронен на Введенском кладбище.

26. Жена Мосолова – руководитель Северного русского народного хора Нина Мешковспоминает: «Он мне пел свою музыку. Гуляем, он вдруг остановится, обнимет меня… и напевает. Иногда весь день бормотал музыку… Уходил к себе, запирался и не выходил несколько дней – сочинял».

27. Последним значительным сочинением Мосолова стала 5-я симфония. Композитор написал её в 1965-ом году и посвятил своей жене – руководительнице Северного русского народного хора Нине Мешко.

Неизвестный Мосолов. Факты. Выпуск первый

Неизвестный Мосолов. Факты. Выпуск второй