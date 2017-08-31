Музыкальный рецепт от "Моцарт-эффект" в прямом эфире радио "Орфей"

Детская студия "Моцарт-эффект", день знаний в студии, музыкальный рецепт от "Моцарт-эффект" - обо всем расскажет 1 сентября в 16.00 Марина Устинская - художественный руководитель – детский режиссер, педагог музыкальной студии "Моцарт-эффект".

Студия "Моцарт-эффект" - это музыкальная культура для детей. Каждое занятие дети играют на детских музыкальных инструментах, танцуют, поют и рисуют под звуки скрипки, флейты, виолончели, кларнета, и других музыкальных инструментов, а также иллюстрируют детские музыкальные сказки. Музыка на занятиях - это не просто фон, а специально приготовленная подборка мелодий из шедевров классической музыки.