Участники группы "Кватро" в прямом эфире радио "Орфей"

Участники группы «Кватро» Леонид Овруцкий и Сергей Антонов расскажут о своем концерте в прямом эфире радио «Орфей» 31 августа в 16.00.

9 сентября в рамках программы празднования Дня города состоится концерт группы «Кватро». Музыкальный проект вобрал всё лучшее: живой звук, оперные арии, романсы, эстрадную классику в исполнении звезд оперной сцены, солистов именитых театров.

Группа "Кватро" - это 4 выпускника академии хорового искусства имени А.В. Свешникова. История группы началась в 2003 году. За это время ребята успели покорить сердца европейской публики исполнением композиций, основанных на произведениях русских композиторов. Группа работала на одной сцене с Пласидо Доминго, Дмитрием Хворостовским и Алессандро Сафина. В России солистов группы принимали все крупнейшие российские концертные площадки.