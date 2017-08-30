Янтарный ангел прилетел в Москву

Первый тур одного из крупнейших в мире состязаний по специальности «орган» проходит в Москве. В Центральном музее музыкальной культуры имени Глинки в эти дни соревнуются участники первого тура Х Международного конкурса органистов имени Микаэла Таривердиева. Выступление участников оценивает интернациональное жюри: Балис Вайткус, Юлия Глазкова, Алексей Шмитов, Джеймс Хигдон, Лада Лабзина.



Для органистов это состязание такое же значимое, как конкурс Чайковского для пианистов и скрипачей. Заключительные этапы конкурса имени Таривердиева состоятся в начале сентября в Калининграде, где также пройдёт традиционный фестиваль «Орган+».



Международный конкурс органистов имени Микаэла Таривердиева проводится с 1999 года при поддержке министерства культуры и МИДа России, мэрии Калининграда, Сената Гамбурга и Университета Канзас.

Сроки проведения Х Международного конкурса органистов имени Микаэла Таривердиева

Гамбург (Германия) – 26-28 апреля (1 тур),

Лоуренс (Канзас, США) – 1-3 мая (1 тур),

Москва – 29-31 августа (1 тур),

Калининград – 3-9 сентября (2-3 туры)

31 августа, в 19:00, в Москве члены жюри московского тура дадут совместный концерт в Прокофьевском зале Центрального музея музыкальной культуры имени Глинки.

3 сентября в Кафедральном соборе Калининграда состоится торжественное открытие Х международного конкурса органистов имени Таривердиева и фестиваля «Орган+». В концерте открытия примут участие лауреаты конкурса разных лет: Ивета Апкална, Батист-Флориан Марль Уврар, Жан-Батист Дюпон, Иштван Матьяш, Лада Лабзина, Хироко Иноуэ, Жан-Пьер Стайверс, а также лауреаты международных конкурсов пианист Алексей Гориболь и виолончелист Борис Андрианов, Камерный оркестр Калининградской филармонии, которым будет дирижировать председатель жюри конкурса, всемирно известный музыкант Мартин Хазельбек.

8 сентября в Кафедральном соборе Калининграда пройдёт торжественное закрытие конкурса, вручение премий и концерт лауреатов.

Концерты фестиваля «Орган+»

4 сентября в Кафедральном соборе Калининграда виолончелист Борис Андрианов выступит с ансамблем в составе: Антон Дресслер (кларнет, Италия), Родион Петров (скрипка), Федор Белугин (альт), Анна Кошкина (виолончель), Марфа Горыня (ударные) и Наталия Стадникова (синтезатор).

5 сентября любителей музыки ждет первое выступление в Калининграде одного из самых виртуозных пианистов нашего времени, лауреата конкурса Чайковского, обладателя многочисленных престижных премий Бориса Березовского.

6 сентября – концерт «Любовь и жизнь поэта» - авторский вечер Леонида Десятникова, в котором примут участие Юлия Корпачева (сопрано), Алексей Гориболь (фортепиано), Семен Гуревич (скрипка), Рустам Комачков (виолончель).

8 сентября в Кафедральном соборе Калининграда состоится торжественное закрытие конкурса, вручение премий и концерт лауреатов.

9 сентября пройдет концерт к 90-летию Эльдара Рязанова «Со мною вот что происходит» с участием Эммы Рязановой и Гоши Куценко, а так же Ансамбля солистов Калининградского оркестра народных инструментов под руководством Андрея Степаненко.

Завершится фестиваль «Орган+» концертом американского профессора, органиста Джеймса Хигдона «Бах, Соборы и немного Америки». Концерт Джеймса Хигдона также приурочен ко Дню рождения Кафедрального собора в Калининграде.