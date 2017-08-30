Владимир Юровский в образе Гамлета (видео)

Представлением «Травиаты» завершился сезон Глайндборнского оперного фестиваля в Великобритании. Музыкальный праздник длился три месяца. За это время зрители смогли увидеть несколько опер – как популярных, так и не очень. Среди «хитов», кроме «Травиаты», также давали «Севильского цирюльника» и «Так поступают все». А «Гипермнестру» Франческо Кавалли многие услышали впервые. Не обошлось и без настоящей мировой премьеры. Оперой «Гамлет» на музыку австралийца Бретта Дина продирижировал Владимир Юровский.