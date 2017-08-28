Маленькая смерть от большой любви (видео)

Артисты балета Московского академического Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко привезут в Екатеринбург одну из своих ярких работ - культовый спектакль Иржи Килиана «Маленькая смерть». Постановку, в которой звучит музыка Моцарта, покажут 27 и 28 сентября на гала-концерте в честь юбилея проекта Мастерские новой хореографии «Dance-платформа». Это первый приезд московских артистов в этот уральский город. В концерте примет участие симфонический оркестр Екатеринбургского театра оперы и балета.