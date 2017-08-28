Юбилей автора одной оперы (видео)

28 августа исполняется 150 лет со дня рождения Умберто Джордано.

Джордано, как и многие его современники, остался в истории автором одной оперы, хотя написал 11. Своё наиболее известное произведение – «Андре Шенье» – композитор создал в Милане. Оперу с большим успехом ставили в крупнейших театрах Европы, в том числе в Москве и Петербурге, а также в США и Южной Америке.

Несмотря на то, что творчество Умберто затмили многие итальянские композиторы, в родном городе Джордано – Фоджа – его имя носят театр и площадь, на которой стоят скульптуры, изображающие персонажей из произведений юбиляра.