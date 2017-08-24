Выдающийся хореограф Владимир Василёв скончался в Москве

Выдающийся хореограф, главный балетмейстер Государственного академического театра классического балета Владимир Юдич Василёв ушел из жизни на 87-ом году жизни. С его именем связана целая эпоха отечественного балета. Владимир Василёв и его супруга Наталия Касаткина уже с самых первых постановок на сцене Большого театра заявили о себе как яркие новаторы. Спектакли «Ванина Ванини» и «Геологи» на музыку Н.Каретникова, «Весна священная» на музыку И.Стравинского обозначили новый этап развития советского балета.

В конце 70-х по инициативе Игоря Моисеева Наталия Касаткина и Владимир Василёв были приглашены руководить концертным ансамблем «Классический балет», который затем превратился в полноценный балетный театр. В своем театре они поставили балеты «Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Спящую красавицу», «Дон Кихот»… В постановках балетмейстера участвовали Майя Плисецкая, Николай Фадеечев, Екатерина Максимова, Михаил Барышников, Юрий Соловьев, Александр Годунов, Ирина Колпакова и др.

Человек энциклопедических знаний, высокого интеллекта и редких человеческих качеств, балетмейстер, поэт, скульптор и композитор Владимир Юдич Василёв навсегда останется в памяти как один из выдающихся художников второй половины ХХ и начала ХХI века.