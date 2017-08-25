Баласанян собрал все звуки мира (видео)

«Музыка этого композитора всегда оригинальна, необычна, изобретательна и, слушая ее, попадаешь под неотразимое обаяние красоты и свежести», - сказал о творчестве композитора Сергея Баласаняна другой композитор – Арам Хачатурян. 26 августа исполняется 115 лет со дня рождения основателя таджикского музыкального театра Сергея Баласаняна.

Связанный прочными корнями с армянской культурой, он всю жизнь изучал и оригинально воплощал в своих произведениях фольклор многих народов. Таджикская, армянская, афганская, индийская музыка, фольклор Индонезии, Африки, Латинской Америки – композитор охватил в своём творчестве музыку почти всего земного шара, являя пример настоящего интернационализма в искусстве.

Особы его заслуги в области таджикского театра. Он автор первой таджикской оперы "Восстание Воссе", музыкального представления "Пола", опер "Кузнец Кова", "Бахтиор и Ниссо", балетов "Лейли и Меджнун", "Шакунтала". Сергей Баласанян также участвовал в создании таджикского национального музыкального театра в Сталинабаде.