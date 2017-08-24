Как Даниил Хармс оказался на Урале (видео)

Премьера первого в России игрового кино про писателя Даниила Хармса состоится в начале сентября на Уральском фестивале кино. Режиссер Иван Болотников снял эту ленту меньше чем за месяц. Сюжет прост и сложен одновременно - Хармс сидит в тюрьме и вспоминает разные моменты своей жизни. Но в определенный момент повествование вырывается из формальных рамок, переходя к вневременному повествованию, своему фирменному сюрреализму с юмором, сарказмом и даже анекдотами.

Уральский открытый фестиваль российского кино пройдет в Свердловской области во второй раз.