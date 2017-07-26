Вариации на тему Паганини

Скрипач Сергей Поспелов и Московский камерный оркестр исполнят произведения Паганини на концерте в Особняке на Волхонке 30 июля. С учетом места и времени года прозвучат самые известные сочинения гениального итальянца. В программе вечера из цикла «Итальянские каникулы» с интригующим подтекстом «Секреты Страдивари и Паганини» не нужно искать буквальных ответов на популярный вопрос о том, в чем секрет гениальности этих двух личностей. Разгадка в самом звуке, музыке, завораживающей неповторимости скрипичных вариаций.