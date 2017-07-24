На конкурсе "антипианистки" выбрали лучших

На конкурсе имени Клары Хаскил определены имена кандидатов, которые будут допущены к турам. Среди них две россиянки – выпускница фортепианного факультета Московской консерватории Александра Сикорская и студентка Петербургской консерватории Елизавета Украинская. Первый тур начнется ровно через три недели. Музыкальные состязания в швейцарском Веве, носящие имя румынской исполнительницы, которую за уникальную манеру игры на фортепиано современники называли антипианисткой, проходят с начала 60-х годов. За все это время лишь однажды в конкурсе побеждали наши, да и то это было 40 лет назад.