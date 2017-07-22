Кларнет для побед!

Чтобы почувствовать себя Уорреном Баффетом, не нужно быть мульмиллиардером и мультиблаготворителем, достаточно лишь  оказать посильную финансовую помощь Уральскому молодежному симфоническому оркестру в приобретении  четырех кларнетов фирмы BUFFET. Новые инструменты стали бы желанным и достойным подарком коллективу, который отмечает в этом году 10-ти летний юбилей. Свердловская филармония и все музыканты оркестра призывают общественность присоединиться к сбору средств в рамках благотворительной акции «Кларнет для побед!». Как это сделать, можно узнать на сайте филармонии.

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9-й Конкурс молодых композиторов на радио «Орфей»
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