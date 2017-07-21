Юрмала услышит 300-летнюю скрипку Страдивари (видео)

Американский скрипач Джошуа Белл сыграет в Юрмале на концерте в рамках «Балтийских музыкальных сезонов». На сцену зала «Дзинтари» музыкант выйдет вместе с Латвийским национальным симфоническим оркестром. Обладатель премии Грэмми и всевозможных титулов (от «Живой легенды штата Индиана» до «скрипки №1 в мире») крайне демократичен и думает о безопасности только исключительно из-за своего инструмента - Джошуа Белл играет на скрипке Страдивари Gibson ex Huberman, которой больше 300 лет, и стоит она более 10 миллионов долларов!