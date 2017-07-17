Музыкальный паштет от моцартовского либреттиста

«Голоса певцов окружают и окутывают публику. Они звучат отовсюду: со сцены, с балконов и в самом зале, рядом со зрителями, вовлекая их в действие» – так о новой постановке театра итальянского города Кальяри пишет агентство ANSA. На сцене – спектакль «Музыкальная пчела» – творение Лоренцо Да Понте, вошедшего в музыкальную историю как автор либретто ко многим шедеврам. Среди ник моцартовские «Так поступают все», «Свадьба Фигаро» и «Дон Жуан».

«Музыкальная пчела» – это пасти́ччо – слово, в буквальном переводе с итальянского означающее «паштет». А в переносном – «смесь», «мешанину», то есть оперу, для которой взяли музыку разных авторов. Для «Пчелы» Да Понте позаимствовал мелодии не только у Моцарта, но и у Россини, Чимарозы, Сальери и других своих современников – композиторов конца 18-го – начала 19-го веков.

Действие спектакля происходит на фантастическом острове. Принято считать, что это Манхэттен – именно в Нью-Йорке Лоренцо Да Понте провёл последние годы жизни.



/фото – www.teatroliricodicagliari.it/