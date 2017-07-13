К 90-летию Сержа Бодо

16 июля в Концертном зале радио «Орфей» «Еврорадио представляет» концерт к 90-летию Сержа Бодо. Концерт симфонического оркестра Франкфуртского радио под управлением Сержа Бодо, солист Ларс Фогт (фортепиано). В программе произведения Р. Вагнера, Э. Грига и К. Дебюсси.

Изучая композицию и симфоническое дирижирование в Парижской консерватории, Серж Бодо сперва избрал для себя композиторский путь. Он писал музыку для французского радио и фильмов. Благодаря совместной работе с Луи Малль (с которым был записан фильм «Любовники»), он познакомился с Ивом Кусто. Эта встреча дала рождение сотрудничеству над проектами «Мир тишины», «Мир без солнца» (музыка С.Бодо) и «Путешествие на край света». Однако вскоре его дирижерская карьера взяла верх на карьерой композитора.

Окончательно встав на дирижерский путь в 1959 году, уже в 1962-м Серж Бодо был выбран Гербертом фон Караяном для дирижирования оперы «Пеллеас и Мелизанда» (Дебюсси) в Ла Скала (Милан). На протяжении более 10 лет Габриэль Дюссурже доверял маэстро Бодо постановки фестиваля в Экс-ан-Провансе – в его репертуаре были произведения от Моцарта до Дебюсси. Кроме того, что Серж Бодо возглавлял только что основанный Оркестр Парижа, он являлся постоянным дирижером парижской оперы. С 1970 по 1988 год в качестве музыкального руководителя Национального Лионского оркестра гастролировал в Китае, Японии, Корее, Чехословакии, Германии, Швейцарии, Канаде и США.

В 1979 году Серж Бодо основал в Лионе фестиваль Берлиоза, внеся тем самым большой вклад в распространение творчества композитора. В 1987 г. продирижировал постановкой полной версии оперы Берлиоза «Троянцы».

Серж Бодо был приглашенным дирижером многих ведущих оркестров мира и оперных театров, среди которых Метрополитен-опера, Государственная опера Вены, Концертгебау, BBC, Венский симфонический оркестр, оркестры Москвы и Санкт-Петербурга, Лондонский филармонический, а также многие ведущие оркестры Германии, Нидерландов и Италии.

В 1997-1999 руководил Оркестром итальянской Швейцарии, а уже в 2001-2006 гг., несмотря на почтенный возраст, возглавлял Пражский симфонический оркестр. С чешской музыкальной сценой Бодо связывает также сотрудничество с Чешским филармоническим оркестром, с которым он записал все симфонии Артюра Онеггера.

Бодо — активный пропагандист русской и французской музыки. Среди наиболее заметных его записей — сочинения Дебюсси, Дютийе, Равеля, Пуленка, оркестрово-хоровые работы Онеггера. Под управлением Бодо был дан ряд премьер произведений композиторов-современников: оперы «Последний дикарь» Менотти (1963), «Преступная мать» Мийо (1966), «Преображение» Мессиана (1969) и др.

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