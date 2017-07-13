Екатерина Мельникова и Алексей Рудневский в прямом эфире радио "Орфей"

14 июля в 16.00 в прямом эфире радио «Орфей» органистка Екатерина Мельникова и дирижер, профессор Московской консерватории, декан факультета симфонического и хорового дирижирования, художественный руководитель и дирижёр хора «Кастальский» Алексей Максимович Рудневский, расскажут о концерте в ГМИИ им. Пушкина.

16 июля в Зале Микеланджело ГМИИ им. Пушкина в рамках «Недели Д.А. Пригова» будут исполнены стихи и проза Д.А Пригова, музыка Екатерины Мельниковой на тексты и концепции Д.А. Пригова. В концерте примут участие актёр театра и кино, член-корр. РАН Ростислав Капелюшников, актёр Малого театра Европы Артур Козин (г. Санкт-Петербург), Брасс ансамбль Московской консерватории, а также солисты.