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Екатерина Мельникова и Алексей Рудневский в прямом эфире радио "Орфей"

14 июля в 16.00 в прямом эфире радио «Орфей» органистка Екатерина Мельникова и дирижер, профессор Московской консерватории, декан факультета симфонического и хорового дирижирования, художественный руководитель и дирижёр хора «Кастальский» Алексей Максимович Рудневский, расскажут о концерте в ГМИИ им. Пушкина.

16 июля в Зале Микеланджело ГМИИ им. Пушкина в рамках «Недели Д.А. Пригова» будут исполнены стихи и проза Д.А Пригова, музыка Екатерины Мельниковой на тексты и концепции Д.А. Пригова. В концерте примут участие актёр театра и кино, член-корр. РАН Ростислав Капелюшников, актёр Малого театра Европы Артур Козин (г. Санкт-Петербург), Брасс ансамбль Московской консерватории, а также солисты.

 

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