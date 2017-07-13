«Неизвестный Мосолов» - электронная продажа билетов началась

Открылась электронная продажа билетов на концерт «Неизвестный Мосолов». Цены начинаются от пятисот рублей. 27 сентября в Большом зале Московской консерватории два коллектива радио «Орфей» – Симфонический оркестр и Академический хор русской песни, а также хор имени Кожевникова исполнят малоизвестные сочинения Александра Мосолова. Этот концерт завершит третий сезон большого проекта «Возрождаем наследие русских композиторов».
Подробнее о проекте – в интервью генерального директора радио «Орфей» Ирины Герасимовой.
Программа концерта и электронные билеты на сайте Московской консерватории.
Билеты на сайте ticketland.ru
Билеты на сайте ponominalu.ru
Билеты на сайте kassir.ru