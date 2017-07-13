Неизвестный Мосолов
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«Неизвестный Мосолов» - электронная продажа билетов началась

Открылась электронная продажа билетов на концерт «Неизвестный Мосолов». Цены начинаются от пятисот рублей. 27 сентября в Большом зале Московской консерватории два коллектива радио «Орфей» – Симфонический оркестр и Академический хор русской песни, а также хор имени Кожевникова исполнят малоизвестные сочинения Александра Мосолова. Этот концерт завершит третий сезон большого проекта «Возрождаем наследие русских композиторов». 

 

Подробнее о проекте – в интервью генерального директора радио «Орфей» Ирины Герасимовой.

Программа концерта и электронные билеты на сайте Московской консерватории.

Билеты на сайте ticketland.ru

Билеты на сайте ponominalu.ru

Билеты на сайте kassir.ru

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