Скрипка из Государственной коллекции звучит вновь

11 июля в г. Кремона (Италия) состоялись официальная презентация и торжественная передача российской стороне отреставрированной скрипки работы мастера Санто Серафина (1749 год, Венеция).

Впервые в истории, в соответствии с поручением Президента России В. В. Путина, музыкальный инструмент из фонда Государственной коллекции уникальных музыкальных инструментов РФ при поддержке Министерства культуры РФ был отреставрирован в Италии.

В одном из самых известных музыкальных музеев мира, Музее Скрипки (г. Кремона), состоялась официальная передача российской стороне скрипки работы мастера Санто Серафина. Лучшие мастера кремонской скрипичной школы в течение года проводили сложные работы.

В рамках презентации отреставрированного музыкального инструмента был продемонстрирован видео отчет об уникальном процессе восстановления. В торжественной обстановке Фаусто Каччиатори, главный хранитель Музея Скрипки, передал уникальный музыкальный инструмент главному хранителю ВМОМК имени М.И. Глинки Виктору Кузьминскому. Завершил мероприятие концерт, на котором известная скрипачка Лена Йокояма продемонстрировала звучание легендарной скрипки, возраст которой – свыше двух с половиной веков.

На официальной церемонии присутствовали Джанлука Галимберти, мэр Кремоны и президент Фонда Музея Скрипки, Паоло Бодини, президент Общества друзей Страдивари, Михаил Брызгалов, генеральный директор ВМОМК имени М.И. Глинки, президент Ассоциации музыкальных музеев и коллекционеров, Александр Нуризаде, генеральный консул РФ в Милане, деятели культуры. Передача российской стороне уникальной отреставрированной скрипки стала важным событием в сфере международного культурного сотрудничества.

В Музее Скрипки на реставрации находится еще один музыкальный инструмент из Государственной коллекции – виолончель работы мастера Пьетро Гварнери (Италия, первая половина XVIII века). Работы по его восстановлению будут завершены к концу текущего года.

Государственная коллекция, входящая с 2010 года в состав Всероссийского музейного объединения музыкальной культуры имени М.И. Глинки, создана почти 90 лет назад по личному указанию Наркома просвещения А.В. Луначарского. Это свыше 300 инструментов работы лучших скрипичных мастеров разных стран и эпох, в том числе, шедевры Амати, Страдивари, Гварнери дель Джезу. Возраст некоторых инструментов исчисляется пятью веками. Самое крупное в мире государственное собрание уникальных музыкальных инструментов обладает исключительным статусом, являясь неотъемлемой частью музейного фонда России.