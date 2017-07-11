Радио «Орфей» исполнит «Неизвестного Мосолова»

«Неизвестный Мосолов» – так называется концерт, который состоится 27 сентября в Большом зале Московской консерватории. Этот вечер завершит третий сезон большого проекта «Возрождаем наследие русских композиторов». О программе рассказывает генеральный директор радиостанции «Орфей» Ирина Герасимова.

Ирина ГЕРАСИМОВА: «Концерт 27-го сентября будет из нашей серии концертов «Возрождаем наследие русских композиторов». Мы обращаемся к тому пласту русской музыки, которая мало известна нашим слушателям. В данном случае – это Александр Мосолов, авангардист времён Революции – того времени, когда время сметало своих художников. О них мало кто помнит в силу того, что одна война, вторая война, третья и сталинские репрессии – как-то этот период потерялся в нашей памяти. Радио «Орфей» считает, что это несправедливо. Мы приглашаем всех 27-го сентября в Большой зал Московской консерватории послушать замечательную музыку Александра Мосолова. Некоторые сочинения будут мировыми премьерами, а некоторые произведения уже известны хорошо, но не широкой публике. Известны больше специалистам. Это несправедливо. Музыка, правда, замечательная, поверьте нам, работникам «Орфея» и экспертам-музыковедам. Приходите к нам».

В основе проекта «Возрождаем наследие русских композиторов» – редчайшие нотные издания и рукописи из библиотеки радио «Орфей», созданной без малого сто лет назад. Благодаря спонсорской поддержке ПАО "Юнипро" мы восстанавливаем книги, переводим их в цифровой формат и записываем аудиодиски. Каждый сезон проекта заканчивается концертом, где реставрированные ноты оживают, превращаясь в музыку.

Программа концерта и электронные билеты на сайте Московской консерватории.

Билеты также можно приобрести здесь.