Алексей Шевченко расскажет о фестивале "Органные вечера в Кусково" в прямом эфире радио "Орфей"

12 июля в 16.00 в прямом эфире радио «Орфей» органист Алексей Шевченко расскажет о VIII фестивале «Органные вечера в Кусково».

В московской усадьбе, бывшей резиденции Шереметевых, в восьмой раз проходит фестиваль «Органные вечера в Кусково». Художественный руководитель и организатор проекта известная органистка Елена Привалова-Эпштейн пригласила для участия в фестивале лучшие коллективы и солистов, исполняющих европейскую старинную музыку, шедевры русской классики, джаз и произведения современных композиторов.

19 июля состоится концерт солистки ГАБТ, победительницы конкурса «Певец мира» в Кардифе Екатерины Шербаченко. Аккомпанировать певице будет известный российский органист Алексей Шевченко. В его руках инструменту-оркестру будут подвластны и энергичные барочные арии, и нежная музыка эпохи Романтизма. Также в исполнении Алексея прозвучат самые знаменитые органные произведения гениального И. С. Баха, который в своих популярных опусах дал возможность органу проявить себя во всеобъемлющей виртуозности.