Поздравляем Игоря Овруцкого с юбилеем!

Заместитель генерального директора Российского государственного музыкального телерадиоцентра, программный директор радиостанции "Орфей" Игорь Овруцкий сегодня отмечает 60-летие!

Игорь Аркадьевич работает на радио с 1980 года, еще до окончания Ленинградской государственной консерватории им.Римского-Корсакова (1982 г. по классу фортепиано).

Работал в музыкальной редакции Иновещания Гостелерадио СССР. В 1990 г. стажировался в Институте аудиовизуальных средств в Париже. В том же году создал радиостанцию «Ностальжи», где многие годы занимал должность программного директора.

С 2005 г. по настоящее время – программный директор радио «Орфей» Российского государственного музыкального телерадиоцентра.

Коллектив Российского государственного музыкального телерадиоцентра сердечно поздравляет Игоря Аркадьевича с днем рождения! Желаем здоровья, удачи, благополучия и дальнейших творческих успехов!