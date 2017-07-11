Коллектив РГМЦ поздравляет Аскара Абдразакова с днем рождения!

11 июля отмечает день рождения выдающийся оперный певец, ведущий программы Гримерка «Орфея» на нашей радиостанции Аскар Абдразаков.

Прославленный бас, солист Мариинского театра, художественный руководитель Дачного Шаляпинского фестиваля в Плёсе, лауреат многих престижных конкурсов Аскар Абдразаков – звезда мировой оперной сцены. Еще в студенческие годы началась череда побед певца на международных конкурсах, где он получал только первые премии и Гран-при. Он стал первым мужским голосом, получившем Гран-при на конкурсе им. М. Каллас в Афинах в 1995 году.

Аскар Абдразаков выступает на лучших сценах мира, в числе которых Большой театр, Мариинский театр, Метрополитен-опера, Вашингтонская опера, Ла Скала, барселонский Театро Лисеу, Эн-Эйч-Кей-холл в Токио, Театро Колон в Буэнос-Айресе, мадридский Театро Реал, парижский Театр Шатле, Баварская государственная опера, Берлинская Дойче-опер, Берлинская государственная опера, Гамбургская государственная опера, афинский Мегарон-холл, пармский Театро Реджио, флорентийский Театро Комунале, туринские Театро Реджио и Театро Массимо и другие.

Среди выдающихся дирижеров, с которыми сотрудничал певец, – Валерий Гергиев, Мстислав Ростропович, Клаудио Аббадо, Пьер Булез, Мишель Плассон, Пласидо Доминго, Марчелло Виотти, Бруно Бартолетти, Лорин Маазель, Бертран де Билли, Олег Каэтани, Маурицио Арена, Даниэль Гатти, Александр Анисимов, Владимир Федосеев, Жан-Клод Казадезюс, Даниэль Орен, Марк Эрмлер, Хесус Лопес-Кобос, Нелло Санти, Марк Элдер, Ральф Вайкерт. Среди его партнеров по сцене – Анна Нетребко, Пласидо Доминго, Хосе Каррерас, Мирелла Френи, Ферруччо Фурланетто, Дмитрий Хворостовский.

Коллектив Российского государственного музыкального телерадиоцентра сердечно поздравляет Аскара Амировича с днем рождения! Желаем здоровья, удачи, благополучия и дальнейших творческих успехов!