Возрождаем наследие русских композиторов

«Мелодия есть правильная перемена тонов, друг за другом следующих, которые слух увеселяют». Это цитата из «Клавикордной школы» Лелейна – редчайшего издания 1773 года. Сегодня оно вернулось на радио «Орфей» после реставрации в Российской государственной библиотеке вместе с другими уникальными книгами, среди которых «Музыкальная грамматика» Азиоли (1826 год), партитуры сочинений Глазунова и Скрябина.

Благодаря спонсорской поддержке ПАО «Юнипро» мы восстанавливаем ценные книги из библиотеки «Орфея». Всё это – часть большого проекта «Возрождаем наследие русских композиторов».

Осенью мы передадим отреставрированные издания в Центральный музей музыкальной культуры имени Глинки.