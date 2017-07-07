Белоснежная балетная премьера (видео)

Белые костюмы, имперская хореография и завораживающая музыка Эдуара Лало – ослепительный балет Сержа Лифаря впервые в России. Три одноактных балета вошли в репертуар театра Станиславского и Немировича-Данченко: «Сюита в белом», «Маленькая смерть» и «Вторая деталь». Но главное событие вечера – это, конечно, белоснежная, бессюжетная и завораживающая своим великолепием «Сюита в белом», которую Серж Лифарь поставил в 1943 году во времена оккупации Парижа немецкими войсками. Первую постановку этого балета в России московская публика увидит уже сегодня вечером. Главный дирижёр театра Феликс Коробов в интервью телеканалу Евроновости рассказывает о балетной новинке:

Феликс КОРОБОВ: «Спектакль, где вместе музыка и балет, это очень дорогой стиль, это очень «имперский» балет, в лучшем значении этого слова. И мне кажется, что публике будет интересно смотреть, слушать и погружаться в эту атмосферу французского стиля».

Вслед за белоснежной классикой – одноактный балет «Маленькая смерть» в постановке Иржи Килиана. Хоть и не премьера для театра, а восстановленный спектакль, но завораживает. Звучит музыка Моцарта, маски и корсеты светской жизни отброшены, тела и чувства обнажены. В конце вечера зрители увидят угловатую и современную хореографию Уильяма Форсайта в постановке «Вторая деталь». Новая программа одноактных балетов – это яркие и контрастные номера, сменяющие друг друга. Премьерные показы 7, 8 и 9 июля.

/Елена Оганесян/