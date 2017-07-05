Знакомьтесь: номинанты "Медиа-Менеджера России - 2017"

Массарская Елена, Картозия Николай, Морякова Анна, Хрипунова Марина, Орлов Алексей, Карпухин Анатолий, Канаев Петр, Коренкова Екатерина в числе номинантов «Медиа-Менеджер России – 2017».



На сегодня выдвинулось более 90 участников. Представляем несколько номинантов Национальной премии «Медиа-Менеджер России – 2017»:



В номинации «Печатные СМИ» в категории «Региональные печатные медиа»:

Массарская Елена, издатель «МР-Пресса» («Мой район»): «За эффективное управление издательским домом и запуск новых проектов»



В номинации «Электронные СМИ / Телевидение» в категории «Федеральные эфирные каналы»:



Картозия Николай, генеральный директор ООО «Телекомпания «Пятница»: «За стабильный рост аудиторных и финансовых показателей, расширение портфеля собственных брендов и запуск продакшн-студии «Студия Пятница!»

Морякова Анна, генеральный продюсер ООО ТРК 2х2, генеральный директор Студии анимации 2х2: «За открытие первой в России собственной анимационной студии»



В номинации «Электронные СМИ / Телевидение» в категории «Тематические каналы»:

Хрипунова Марина, генеральный директор телеканала «Домашний»: «За эффективное управление и качественное развитие телеканала «Домашний»



В номинации «Электронные СМИ / Радио» в категории «Федеральные радиостанции»:



Орлов Алексей, руководитель русскоязычного радиовещания Sputnik, МИА «Россия сегодня»: «За популяризацию разговорного жанра радиовещания»



В номинации «Электронные СМИ / Радио» в категории «Региональные радиостанции»:



Карпухин Анатолий, коммерческий директор ГТРК «Пермь»: «За внедрение FM-радиовещания в Пермском крае»



В номинации «Электронные СМИ / Интернет-СМИ» в категории «Информационные агентства»:



Канаев Петр, главный редактор RNS/Rambler&Co



В номинации «Электронные СМИ / Интернет-СМИ» в категории «Онлайн-СМИ»:



Коренкова Екатерина, руководитель направления продвижения ООО «МИЦ «Известия»: «За создание успешного направления мультимедийных спецпроектов в «Известиях»



С полным списком номинантов и более подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте Премии:



Голосуйте за лучшего номинанта 2017 на сайте www.media-manager.ru прямо сейчас!



Подробности на официальном сайте Премии или по телефону: (495) 741-49-20/05/06, доб. 212



Справка: Национальная премия «Медиа-Менеджер России» вручается с 2001 года. Премия учреждена в целях пропаганды наиболее значимых событий и явлений в медиабизнесе, обусловленных профессионализмом и мастерством в менеджменте. Это отраслевая награда для топ-менеджеров средств массовой информации, рекламной и PR-индустрии.